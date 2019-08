LIVE | Ajax heeft geen enkele moeite meer met VVV, ook Neres scoort

OP RAPPORT Grootste nederlaag ooit bij Cambuur: verval GA Eagles lijkt geen incident

15:00 Voor alarmbellen lijkt het nog net wat vroeg na de tweede wedstrijd van het seizoen. Maar dat Go Ahead Eagles serieus moet nadenken over de (mentale) staat van de huidige selectie is evident. De manier waarop de Deventer ploeg vrijdagavond te kijk werd gezet door Cambuur (5-0) is meer dan een incident of offday. De vernedering die leidde tot de grootste nederlaag ooit in Leeuwarden is ook een gebrek aan automatismen, teamgeest en kwaliteit.