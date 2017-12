LIVE: Ajax jaagt Excelsior op om duel te beslissen

Einde eerste helft

Excelsior kreeg maar één kans en die was gelijk raak. Van Duinen schoot na de prima vrije trap van Hadouir de bal binnen. Daarvoor was het Ajax dat dicteerde. Dat resulteerde in de goal van Siem de Jong. De treffer van Van Duinen was niet de eerste tegenslag voor Ajax-trainer Marcel Keizer. Hij mist zondag in de topper tegen AZ de geschorst Veltman en wellicht ook de geblesseerde Wöber, die per brancard werd afgevoerd.