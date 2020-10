LIVE | Ajax jaagt met Timber voor Schuurs op zege bij FC Groningen

Clement krijgt kleine terugslag, mist RKC-uit en is pas na de interlands terug bij PEC

3 oktober De interlandperiode ingaan met zeven punten uit vier competitieduels, het klinkt PEC Zwolle-trainer John Stegeman als muziek in de oren. In de jacht op de zege bij RKC Waalwijk (zaterdag 18.45 uur) kan de coach alleen nog niet beschikken over Pelle Clement.