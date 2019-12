LIVE | Ajax-jeugdtrainer Korpershoek scoort tegen zijn werkgever en brengt Telstar terug in de wedstrijd

Etiënne Reijnen maakt na maanden rentree in onderling oefenduel PEC Zwolle

18:32 Etiënne Reijnen heeft woensdagmiddag zijn eerste wedstrijd in maanden gespeeld voor PEC Zwolle. De routinier, die is hersteld van een enkelblessure, deed mee in een onderlinge oefenwedstrijd tussen de reserves en de beloften van de club.