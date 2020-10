LIVE | Ajax met Antony, Klaiber, Traoré en Ekkelenkamp begonnen aan VVV-uit

wedstrijdverslag GA Eagles krijgt de motor tegen NEC te laat op gang

23 oktober Het kan niet elke wedstrijd feest zijn. Na drie wedstrijden op rij de nul te hebben gehouden, incasseerde Go Ahead Eagles tegen mede-subtopper NEC weer eens (twee) goals. De Deventer eerstedivisionist was zelf in de eerste helft onmachtig, maar richtte zich in het tweede deel van de wedstrijd goed op. Het was niet voldoende om een 2-0 achterstand weg te poetsen: het duel in Nijmegen eindigde in 2-1 voor de thuisploeg.