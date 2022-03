LIVE | Ajax met Gravenberch, Berghuis en Klaassen tegen Cambuur, Tyton voor het eerst bij selectie

Historie Het Kasteel is al jarenlang een schier onneembare vesting voor GA Eagles

Het Kasteel is voor Go Ahead Eagles al jaren een vrijwel onneembare vesting. De Deventer club slaagt er al 27 jaar lang niet in te winnen in Rotterdam. Zaterdag krijgt GA Eagles een nieuwe kans in een van de oudste ontmoetingen in het betaalde voetbal.

9:29