LIVE | Ajax op weg naar puntenverlies in Tilburg na gelijkmaker Wriedt

Samenvatting FC Utrecht buigt achter­stand om en boekt eerste zege onder Hake

22 december Zwaarbevochten was het, dat zeker. Maar de opluchting was er bij FC Utrecht niet minder om na de 2-3-zege op FC Emmen. Voor het eerst sinds 24 oktober wonnen de Domstedelingen weer eens een eredivisiewedstrijd en voor het eerst in 2020 een uitwedstrijd in competitieverband.