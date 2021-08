LIVE | Ajax weet via een frommelgoal dan toch de score te openen in Enschede

Bram van Polen na 2-0 nederlaag tegen NEC: ‘Om moedeloos van te worden’

21 augustus PEC-aanvoerder Bram van Polen was niet alleen boos, maar ook teleurgesteld na de 2-0 nederlaag tegen NEC, vrijdagavond in Nijmegen. ,,Het lijkt wel alsof elke kans die we tegenkrijgen erin gaat. Om moedeloos van te worden.”