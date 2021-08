LIVE | Ajax zoekt kleedkamer op na bizarre eerste helft tegen NEC

Kan GA Eagles een vuist maken in de eredivisie? Dit zeggen de kenners over de Deventer club

13 augustus Go Ahead Eagles opent vanavond in De Adelaarshorst tegen Heerenveen het seizoen in de eredivisie. Het wordt een heidens karwei, maar de Deventer ploeg gaat degradatie ontlopen, denken de (regionale) prominenten met een helderziende blik op de huidige selectie van trainer Kees van Wonderen.