LIVE | Akman slaat razendsnel toe: NEC leidt in eerste thuiswedstrijd sinds 2017 in eredivisie

VIDEO Captain Kuipers voorziet zware opdracht, maar wil het met GA Eagles in De Kuip beter doen dan in 2017

13:41 Bas Kuipers zag donderdagavond een wervelend Feyenoord over het beeldscherm razen in zijn Deventer onderkomen. De Zweden van IF Elfsborg bogen diep het hoofd (5-0) en nu prijkt Go Ahead Eagles op het menu van de Rotterdammers.