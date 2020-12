LIVE | Almere City begint als favoriet aan duel met eredivisionist VVV

PEC gaat in de beker geen spelers sparen; Zwollena­ren in sterkst mogelijke opstelling tegen Excelsior

14 december PEC-trainer John Stegeman gaat geen spelers sparen in de bekerwedstrijd tegen Excelsior. Dat betekent dat de Zwollenaren dinsdagavond in Rotterdam (18.45 uur) aantreden in de sterkst mogelijke opstelling. En dat kan ook: op de geschorste Thomas Lam na is iedereen beschikbaar.