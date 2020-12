LIVE | Anco Jansen wordt gek na niet gegeven pingel, FC Groningen leidt in Emmen

Samenvatting Feyenoord brengt Sinisterra en wint in Venlo, maar verliest Berghuis

13 december VVV bleek dan toch het juiste medicijn voor Feyenoord, al duurde het bijna zeventig minuten voordat het middeltje begon te werken. De Limburgers weigerden zich in de eigen Koel in te graven en Feyenoord mocht combineren waar het wilde. Pas in de slotfase leverde dat doelpunten op, maar de ploeg van trainer Dick Advocaat won ruim: 3-0.