LIVE | AZ blijft maar scoren tegen FC Utrecht, doelman Paes blundert opzichtig

VOORBESCHOUWING GA Eagles loopt op de tenen, maar Van Wonderen heeft wel weer wat te kiezen: ‘Voor ons is het soort Champions League’

15 oktober Nee, de keuze is zeker nog niet reuze en er zijn enkele hoofdbrekens, maar trainer Kees van Wonderen heeft het komende etmaal wel weer wat te kiezen bij Go Ahead Eagles. Toch is zijn selectie niet compleet voor het duel met Heracles (zaterdag, 18.45 uur).