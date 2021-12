LIVE | AZ en Fortuna met gelijke stand rust in na eerste helft met twee gezichten

Minst doelpunt­rij­ke speeldag in eredivisie in bijna 30 jaar

Met slechts vier doelpunten in vijf wedstrijden gaat zondag 28 november 2021 de boeken in als minst doelpuntrijke speeldag in bijna 30 jaar. Volgens databureau Gracenote kwam het slechts één keer voor dat op een speeldag met vijf duels in de Eredivisie nog minder werd gescoord.

28 november