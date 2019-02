LIVE | AZ leidt in Tilburg door heerlijke goal van Stengs

Eerbetoon GA Eagles voor ernstig zieke clubicoon Richard Thannhau­ser

17:52 Go Ahead Eagles brengt komende vrijdag een eerbetoon aan Richard Thannhauser. De ernstig zieke Apeldoorner (57) was jarenlang het gezicht van de Deventer voetbalclub en voert al ruim 2,5 jaar het slopende gevecht tegen kanker. Thannhauser is eregast tijdens de thuiswedstrijd tegen MVV.