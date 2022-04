LIVE | AZ moet winnen van Heerenveen om zicht te houden op directe plaatsing Europees voetbal

LIVE | Wéér een finale voor PEC Zwolle, ook tegen RKC Waalwijk telt alleen een overwin­ning

,,Het aantal wedstrijden wordt minder, het geloof in handhaving groter”, zei PEC-trainer Dick Schreuder in de aanloop van het duel met RKC Waalwijk. Willen de Zwollenaren dat vertrouwen vasthouden, mag er zaterdagavond in Brabant (aanvang 20.00 uur) niet verloren worden. Houdt het stand? Of het wordt een zware avond voor PEC, dat met vijf duels te gaan nog altijd in de gevarenzone staat. Volgt het hier,vanaf 20.00 uur.

17:26