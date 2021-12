LIVE | AZ ontvangt degradatiekandidaat Fortuna, Gudmundsson keert terug in basis

Rapport Koning, keizer, admiraal, met eerste eredivisie­goal heerst Boyd over allemaal: ‘Fysio van GA Eagles zei al dat ik zou gaan scoren’

Er was zaterdagavond maar één echte keizer in het Koning Willem II Stadion en hij kwam uit Deventer. Boyd Lucassen straalde, gaf haast licht in het duister van Tilburg en vierde zijn feestje. Met zijn eerste doelpunt in de eredivisie laveerde ‘baas Boyd’ Go Ahead Eagles terug naar het linkerrijtje van de eredivisie: 0-1.

28 november