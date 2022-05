LIVE | AZ overklast Vitesse in gretige strijd om Europees voetbal

Met video Vitesse wint dankzij late goal Openda van AZ, maar strijd om Europees ticket nog niet beslist

Vitesse heeft de heenwedstrijd tegen AZ in de finale van de play-offs met 2-1 gewonnen. Loïs Openda maakte in de 86ste minuut de winnende goal bij zijn laatste wedstrijd in Arnhem, maar zondagmiddag valt de beslissing pas in Alkmaar. Dan wordt duidelijk welke club op 21 en 28 juli mag gaan uitkomen in de tweede voorronde van de Conference League, het toernooi waarin AZ en Vitesse dit seizoen tot de achtste finales kwamen.

26 mei