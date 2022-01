LIVE | AZ wil tegen Cambuur zegereeks uitbreiden, Beukema en Witry centraal achterin

voorbeschouwing Kuipers en Heil terug bij GA Eagles voor Overijssel­se clash met Heracles

Trainer Kees van Wonderen van GA Eagles kan zondag in de uitwedstrijd tegen Heracles (aftrap 14.30 uur) weer beschikken over Bas Kuipers en Ogechika Heil. De ploeg uit Deventer hoopt in de eredivisie aan te knopen bij het bekersucces van eerder in de week tegen Heerenveen (1-0 winst).

