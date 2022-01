LIVE | AZ wil tegen Cambuur zegereeks uitbreiden

Teamspirit is terug bij GA Eagles, ziet captain Bas Kuipers: ‘Het leek soms slechter dan het was’

Na de bekerstunt tegen Heerenveen (1-0) aast Go Ahead Eagles nu op nieuw succes in de eredivisie. Te beginnen met de Overijsselse clash tegen Heracles van zondag in Almelo. Het treffen in Deventer was een spektakelstuk van jewelste (4-2). ,,Heracles is altijd een goede ploeg”, weet aanvoerder Bas Kuipers.

12:20