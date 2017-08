LIVE: Baas Montpellier ziet Elbers geblesseerd uitvallen

Er is sowieso veel interesse in eredivisiespelers. Ook Stanley Elbers van Excelsior staat bij clubs op een lijstje. Bruno Carotti, één van de beleidsbepalende mensen van de Franse Ligue 1 club Montpellier zit zometeen op de tribune in Almelo bij de wedstrijd Heracles-Excelsior. Carotti is naar Almelo afgereisd om aanvaller Stanley Elbers van Excelsior te bekijken. Montpellier overweegt sterk om een eigen buitenspeler te verkopen en Carotti is geïnteresseerd in de snelle Elbers als vervanger.