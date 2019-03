LIVE | Babel mist twee enorme kansen op gelijkmaker

Doelman Verhulst na blunder: rustig blijven, borst vooruit

18:59 Zichtbaar aangedaan droop Hobie Verhulst zondagmiddag af richting de catacomben van de Adelaarshorst. ,,Dit is de grootste teleurstelling van het seizoen”, zei de doelman even later, kort nadat zijn kapitale fout Go Ahead Eagles de das om had gedaan tegen FC Twente: 1-2.