LIVE | Basisplek voor Dante Rigo bij PSV

De opstellingen van beide teams zijn inmiddels bekend. Dante Rigo begint in het basiselftal van PSV. De 19-jarige Belgische middenvelder maakte vorig weekeinde als invaller het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2) en mag nu van trainer Mark van Bommel in de confrontatie tegen PEC Zwolle vanaf het begin meedoen.



Rigo neemt de plaats in van Pablo Rosario, die niet helemaal fit is en niet in de selectie is opgenomen. Het basisteam van PSV is in vergelijking met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard verder ongewijzigd.



PEC Zwolle speelt ook met de verwachte namen. Dat betekent met Mickey van der Hart voor Diederik Boer, Sepp van den Berg voor Dirk Marcellis, Dennis Genreau voor Gustavo Hamer en Rick Dekker voor Zian Flemming.