LIVE | Basisplek voor Schuurs en Kudus bij gehavend Ajax, ook SC Heerenveen gewijzigd

Veenstra en Yildirim hebben met Go Ahead Eagles wél warme herinnerin­gen aan angstge­gner Heracles

14 oktober De plakboeken komen onder het stof vandaan. Wietse Veenstra veegt ze schoon en gaat op zoek naar 24 april 1966. Die zondag, ruim 55 jaar geleden, is het Veenstra die Go Ahead in de eigen Adelaarshorst met twee doelpunten de 2-0 zege op Heracles schenkt. Het is de eerste, en meteen laatste, keer dat Deventer - in de eredivisie - kan juichen voor winst tegen de provinciegenoot uit Almelo.