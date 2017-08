LIVE: Bergwijn doet fel begin van NAC teniet

We zijn los. NAC Breda en PSV nemen het tegen elkaar op in een wedstrijd die altijd garant staat voor spektakel. PSV wacht een moeilijke namiddag, zo blijkt uit de statistieken.



PSV won slechts twee van de laatste negen Eredivisieduels die de ploeg speelde op bezoek bij NAC Breda (G2, V5).



In de 48 Eredivisieduels tussen NAC en PSV in Breda vielen gemiddeld 3,8 doelpunten per wedstrijd (180 in totaal), het hoogste gemiddeld aantal treffers per thuisduel van NAC in de Eredivisie.



PSV pakte sinds 2009/10 vaker rood in de Eredivisie tegen NAC dan tegen elk ander team (4 keer), waaronder de snelste rode kaart ooit op het hoogste niveau in Nederland, op naam van Jetro Willems na 29 seconden in de meest recente ontmoeting (3 februari 2015).