LIVE | Bero lijkt duel namens Vitesse te beslissen met fraaie goal

17 januari Ajax heeft de 189ste editie van de Klassieker met 1-0 gewonnen. Ryan Gravenberch maakte in de 22ste minuut de winnende goal voor de koploper, die nu zes punten meer heeft dan Feyenoord. Steven Berghuis schoot in de tweede helft een halve meter naast en in de 96ste minuut raakte Luis Sinisterra nog de lat met een kopbal.