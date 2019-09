LIVE | Blijft PSV in Waalwijk in het spoor van Ajax en Vitesse?

Komst Senesi is ultieme voorbeeld van nieuwe denken in de Kuip

16:22 In de Kuip geven ze het off the record toe. Vorige zomer was een speler als Marcos Senesi nooit naar de Kuip gekomen. Teveel risico, teveel gedoe met de onderhandelingen, teveel partijen ook die iets wilden verdienen aan de transfer, ook nog als Senesi in de toekomst wordt doorverkocht. Technisch directeur Martin van Geel gruwelde er gewoon van.