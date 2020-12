LIVE | Blunder van debutant Scherpen brengt Utrecht weer aan de leiding

VOORBESCHOUWING Onzeker­heid in Deventer: fysiek leed overspoelt GA Eagles in aanloop naar bekerduel

17:47 Met de bekerstunts van Excelsior en FC Emmen van een avond eerder zal ook de bravoure bij Go Ahead Eagles toenemen in de aanloop naar het bekerduel van donderdag bij het favoriete SC Cambuur. Maar onzekerheid is er ook in Deventer nu er zeer waarschijnlijk een streep kan door de namen van vier basiskrachten.