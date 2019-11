LIVE | Boadu deelt nieuwe dreun uit aan FC Utrecht

Dit zijn de clubs waar het in nood verkerende PEC Zwolle op moet scherpstel­len

14:00 Dertien speelronden, tien punten, plek zestien op de ranglijst. Sinds de promotie naar de eredivisie in 2012 heeft PEC Zwolle er niet zo slecht voorgestaan als nu. Om uit de gevarenzone te klauteren, moet de ploeg zich ontdoen van de vijf belangrijkste concurrenten in de strijd tegen degradatie. Eén daarvan is Fortuna Sittard, vanavond (19.45) in Zwolle de tegenstander. Hoe staan de andere clubs in nood er eigenlijk voor?