LIVE | Brobbey maakt zijn tweede, Ajax gaat rust in met comfortabele voorsprong in Utrecht

Historie RKC zwak op vreemde bodem, GA Eagles op jacht naar zevende zege van seizoen

RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles doen weinig voor elkaar onder als het gaat om onderlinge duels. Al slaat de balans licht door in Brabants voordeel sinds 1987, de entree van RKC in het betaalde voetbal. Zaterdagavond staan beide clubs voor de 26e keer tegenover elkaar.

13 januari