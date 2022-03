LIVE | Cambuur verdedigt plek in linkerrijtje bij Go Ahead Eagles

Voetbalpod­cast | ‘Ajax heeft een enorme kans laten liggen’

De uitschakeling van Ajax in de Champions League is het hoofdonderwerp in de AD Voetbalpodcast. Hoe gaan de Amsterdammers die mokerslag verwerken? Zeker met de Klassieker komende zondag op het programma. Etienne Verhoef bespreekt het met Mikos Gouka.

16 maart