LIVE Champions League | Ajax in afwachting van loting voor groepsfase van het miljardenbal

Antony, de eerste man van 100 miljoen in de eredivisie? ‘Ajax is gek als ze hem niet laten gaan’

Wat lange tijd voor onmogelijk werd geacht, geschiedt deze week mogelijk: de magische grens van 100 miljoen die in Nederland voor een uitgaande transfer wordt bereikt. Is Ajacied Antony, die per se naar Manchester United wil, dat bedrag waard? ,,Ajax is gek als ze het niet door laten gaan.”

22 augustus