LIVE Champions League | Ajax strijdt in eigen huis tegen Liverpool voor laatste kans op CL-overwintering

Deventer deceptie na chaos in De Goffert: GA Eagles verkwan­selt riante voorsprong bij NEC

Zelden zal een gelijkspel op vreemde bodem zo zijn betreurd als zondag door Go Ahead Eagles. De Deventenaren hadden concurrent NEC in de eigen Goffert in de tang, maar gooiden in Nijmegen een 3-1 voorsprong te grabbel: 3-3. ,,Het was alleen maar muisstil in de kleedkamer.”

23 oktober