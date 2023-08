LIVE Champions League | PSV schiet uit startblokken: razendsnelle voorsprong tegen Sturm Graz

PSV begint de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League vanavond zonder verrassingen in het basiselftal. Trainer Peter Bosz kiest voor dezelfde elf spelers als vrijdag tegen Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in de Kuip met 1-0. Mocht de ploeg van trainer Peter Bosz het tweeluik (volgende week is de return) winnen, dan wacht Rangers of Servette als laatste horde richting het miljardenbal. De aftrap in Eindhoven is om 20.30 uur, volg alle ontwikkelingen van PSV - Sturm Graz in ons liveblog!