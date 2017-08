LIVE: Clubicoon wil 'zijn' Vitesse eerste nederlaag bezorgen

De bal is rond en de wedstrijd start met elf tegen elf, maar welke club heeft op basis van de statistieken de meeste kansen vanavond bij Vitesse - AZ?



AZ won twaalf Eredivisieduels op bezoek bij Vitesse en verloor er maar zes; de Alkmaarders versloegen alleen NAC Breda en Roda JC (13 keer) vaker in uitwedstrijden.



AZ was trefzeker in de laatste negentien Eredivisieduels met Vitesse; de Alkmaarders scoorden nog nooit in twintig opeenvolgende Eredivisiewedstrijden tegen dezelfde club.



Tim Matavz en Thomas Bruns kunnen zich bij Pierre van Hooijdonk (in 1999) voegen als enige spelers met minstens één doelpunt in elk van de eerste drie Eredivisieduels voor Vitesse.



Matavz scoorde in zijn carrière meer Eredivisiegoals tegen AZ dan tegen elk ander team (6).



Ron Vlaar won van geen team vaker dan van Vitesse (8 keer); de verdediger verloor daarnaast nog nooit van de Arnhemmers in competitieverband (G2).