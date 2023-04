LIVE Conference League | AZ halverwege op achterstand in Brussel, Murillo slaat toe voor Anderlecht

De volgende halte voor AZ in de Conference League is Brussel. Voor de tweede keer in de geschiedenis treft het de Belgische recordkampioen Anderlecht, waarbij de beide vorige ontmoetingen met 1-0 gewonnen werden door de Alkmaarders. Trekt de ploeg van Pascal Jansen vanavond wederom aan het langste eind? Vanaf 21.00 uur volg je het duel hier live!