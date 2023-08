LIVE Conference League | AZ op bezoek bij Santa Coloma in Andorra, veel te traag en voorspelbaar

AZ bereikte vorig seizoen de halve finales van de Conference League, waarin werd verloren van de uiteindelijke winnaar West Ham United. De Alkmaarders willen maar wat graag opnieuw Europees succes. De jacht op een ticket voor de groepsfase van het derde Europese clubtoernooi begint vandaag voor AZ met een uitwedstrijd tegen FC Santa Coloma in Andorra. De return in Alkmaar is volgende week. De aftrap is om 19.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.