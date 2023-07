LIVE Conference League | FC Twente verzuimt voorsprong te pakken na geklungel Zweden in voorronde

Hammarby in nationale competitie

Hammarby IF is op dit moment de nummer 9 van Zweden. In zestien speelrondes in de nationale competitie verzamelde Hammarby 22 punten. De tegenstander van FC Twente heeft zeventien punten minder én een wedstrijd meer gespeeld dan koploper IF Elfsborg. Vorig seizoen werd Hammarby derde, waardoor het de voorronde van de Conference League in mocht.