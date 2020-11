LIVE | Damascan brengt RKC vlak voor tijd op gelijke hoogte tegen Heerenveen

Van Dam uitgeno­digd voor US Open: ‘Geweldige verrassing’

12:08 Anne van Dam mag volgende maand meedoen aan de 75ste editie van de US Open voor vrouwen. De golfster Dam kreeg van de organisatie van de major een uitnodiging op basis van haar plek op de wereldranglijst. De US Open zou in juni worden gespeeld, maar werd als gevolg van de coronacrisis verplaatst naar het einde van het jaar.