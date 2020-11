LIVE | De Boer kiest voor Klaassen, Berghuis en Wijndal tegen Bosnië

Cillessen staat na geslaagde operatie voor lange revalida­tie

13 november De operatie van doelman Jasper Cillessen is geslaagd. De keeper van Valencia en het Nederlands elftal onderging donderdag een ingreep vanwege een spierblessure in zijn rechterbeen. ,,De operatie is geweldig verlopen. Blij dat ik nu naar huis ga", schreef Cillessen op Instagram bij een foto in het ziekenhuisbed, met twee artsen naast zich. Ze steken allemaal hun duimen omhoog.