LIVE | De Graafschap en Sparta in evenwicht na sterk begin van de Rotterdammers

RKC in vijf jaar van hekkenslui­ter in eerste divisie naar promotie

21:21 Dat het in het voetbal snel kan gaan, bewijst RKC. De Waalwijkse club werd in de afgelopen vijf seizoenen één keer hekkensluiter en twee keer nummer achttien in de eerste divisie. Toch mag RKC na de 4-5 zege bij Go Ahead Eagles komend seizoen Ajax, PSV en Feyenoord weer ontvangen.