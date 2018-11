LIVE | De Graafschap geeft zich nog niet gewonnen tegen PSV

Voetbal­sters hebben hun lesje wel geleerd: ‘Het blijft een gekke sport’

10:06 Niemand die eraan twijfelt dat de Nederlandse voetbalsters zich dinsdag op het kunstgras in het LIPO Park van Schaffhausen gaan plaatsen voor het WK. Toch bleven de champagneflessen gisteravond dicht in De Galgenwaard, ondanks de ruime zege in het eerste finaleduel met Zwitserland (3-0).