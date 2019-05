LIVE| De Graafschap zoekt naar gelijkmaker, Sparta loert op counter

Oud-Eagle Darren Maatsen mikt op rol als ‘wedding crasher’

21:38 Voor Darren Maatsen geldt de promotie met Go Ahead Eagles in 2016 nog altijd als hét hoogtepunt uit zijn carrière. ,,Dinsdag krijg ik de kans om wederom te promoveren. Nota bene tégen Go Ahead, ín de Adelaarshorst. Het wordt een gekkenhuis daar, maar ook wij moeten ervan genieten. Dit zijn de potjes die je voor eeuwig bijblijven”, zo blikte de spits van RKC vooruit op de kraker in Deventer.