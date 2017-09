LIVE: De Kogel schiet Helmond Sport op achterstand

Helmond Sport ontvangt vandaag Go Ahead Eagles in het Lavans Stadion.

Vandaag begint ook de eerste periode in de Jupiler League; de KNVB heeft ervoor gekozen niet langer de laatste twee wedstrijden niet in een periode mee te nemen, maar de eerste twee wedstrijden.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof.



Geblesseerd: Verkoelen (knie), Ormonde-Ottewil (enkel) en Van Lankveld (hamstring).



Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Fecunda, Warmolts, Van Koesveld, Janzen; Edwards, Braber, Bourdouxhe; Thomassen, Naudts, Zeldenrust.



Laatste onderlinge duel: 15 april 2016, Helmond Sport - Go Ahead Eagles 0-4.



Bijzonderheden: Linksback Brandon Ormonde-Ottewil is nog enkele weken uitgeschakeld door een enkelblessure. Uit een scan bleken de banden in het gewricht beschadigd. De Engelse nieuwkomer deed het goed in de voorbereiding, maar viel in het eerste competitieduel met FC Volendam geblesseerd uit.