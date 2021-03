LIVE | De Ligt verklapt: Oranje komt rondom Letland-thuis met Qatar-statement

Eindelijk nieuwe datum voor inhaalduel tussen Ajax en FC Utrecht

25 maart De inhaalwedstrijd Ajax - FC Utrecht is door de KNVB vastgesteld op donderdag 22 april. De aanvang van het duel is om 20.00 uur. Op 7 februari werd deze eredivisiewedstrijd afgelast vanwege weeralarm code rood. Het duel kon daarna niet eerder op de agenda worden geplaatst, omdat Ajax nog actief is in de Europa League en in de TOTO KNVB-beker.