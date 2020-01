LIVE | De Wit breekt de ban voor AZ tegen stug TOP Oss

Mist in het zuiden, maar vooralsnog gaan Fortuna - Feyenoord en FC Eindhoven - FC Utrecht door

19:26 Het is maar de vraag of het bekerduel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord vanavond (20.45 uur) door kan gaan. Er is sprake van dichte mist in Limburg waardoor de wedstrijd mogelijk niet gespeeld kan worden.