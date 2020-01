LIVE | Debutant Madueke (17) moet nederlaag PSV zien te voorkomen

Jørgensen voelt zich bevrijd: ‘Ja, ik ben nu los’

18 januari In de eerste wedstrijd na de winterstop tegen sc Heerenveen had Nicolai Jørgensen amper een half uur nodig om zijn doelpuntenproductie van de eerste seizoenshelft te verdubbelen. De Deense spits scoorde twee keer en leidde Feyenoord daarmee naar een overwinning (3-1). ,,Ja, ik ben nu los", zei Jørgensen bij FOX Sports. ,,Eindelijk voelt het goed in mijn hoofd en in mijn lichaam."