LIVE | Degradeert De Graafschap of houdt het zicht op lijfsbehoud?

Veldmate kopt Go Ahead in absolute slotfase naar finale

20:29 Jeroen Veldmate heeft Go Ahead Eagles in de absolute slotfase naar de finale van de play-offs gekopt. Door de doeltreffende kopbal van de aanvoerder, een minuut voor tijd, won de Deventer ploeg met 1-0 bij FC Den Bosch en dat was na de 2-2 in Deventer voldoende.