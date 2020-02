LIVE | Dessers zet Heracles tegen Ajax op voorsprong met geweldige pegel

Rodríguez wil bij PSV mooi hoofdstuk toevoegen aan indrukwek­kend levensver­haal

9:18 Over het leven van Ricardo Rodríguez (27) en zijn broers is al een boek geschreven. De Zwitserse linksback wil er bij PSV een mooi nieuw hoofdstuk aan toevoegen, vertelt hij in aanloop naar het uitduel met Vitesse.