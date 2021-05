LIVE | Doelman Emmen gaat niet vrijuit bij openingstreffer Timber in kampioensduel

Podcast De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Ik had wel verwacht dat de stadions leeg zouden blijven’

30 april In de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering het slechte nieuws van de KNVB, de interesse van PSV in Davy Pröpper en nog veel meer.